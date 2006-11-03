Aplica??o X Investimento Orientador financeiro explica porque o investimento

? um recurso em ascens?o

Renato Costa

Colabora??o*

03/11/2006

Quando se fala em investimento e aplica??o, muitos pensam que est?o falando da mesma coisa. A quest?o ? que se trata de maneiras completamente diferentes de gerenciar o patrim?nio.

Segundo o orientador financeiro Jo?o S?rgio de Castro (foto abaixo), a aplica??o ? uma modalide destinada ao enfraquecimento. "A aplica??o se trata de dep?sito em fundos, CDBs e caderneta de poupan?a. Com os juros caindo, as pessoas que possuem fundos de aplica??o est?o ganhando cada vez menos, e a proje??o ? que cada vez essa taxa diminua, pois o pa?s precisa de juros baixos para poder crescer" , explica.

Para o orientador, a sa?da para quem quer fazer crescer o patrim?nio ? o investimento em a?es. "A possibilidade de voltar a ganhar da mesma maneira que h? alguns anos est? no investimento, pois o investidor tem tr?s chances de lucrar, contra apenas uma da aplica??o (os juros). Existe a possibilidade de valoriza??o das a?es, a participa??o nos lucros da empresa em que se ? acionista e a possibilidade de locar as a?es" , ressalta Jo?o S?rgio. Al?m disso, existe a isen??o de impostos na opera??o de investimento em a?es. N?o s?o cobrados o CPMF e nem o Imposto de Renda, nesse ?ltimo caso para movimenta?es de at? R$ 20 mil.

Segundo S?rgio, existe uma falsa id?ia de que o investimento em a?es ? dif?cil, arriscado e demanda muito dinheiro. "Toda a opera??o pode ser feita pela internet, e existem corretoras que aceitam investimentos a partir de R$ 200. Quanto ao risco, todos os tipos de opera?es financeiras, inclusive a aplica??o, possui seu risco. A quest?o ? saber investir, explica."

Op??o em investir exige preparo

O investimento em Bolsas ? uma tend?ncia nacional. H? dez anos, o n?vel de investidores individuais era de 10%, e hoje esse n?mero est? em 23%. Mas, para adotar esse m?todo de ger?ncia financeira, ? necess?rio prepara??o e conhecimento.

Segundo Jo?o S?rgio, as dicas b?sicas s?o buscar conhecimento espec?fico e n?o seguir dicas de analistas financeiros sobre compra e venda de a?es, sem que a an?lise passe pelo crivo e concord?ncia do investidor. Aprendendo a investir, a pessoa poder? fazer isso sozinha, sem necessidade de um profissional.

O investimento estimula o planejamento financeiro e a gest?o patrimonial, considerados essenciais pela Economia moderna. Para os que se preocupam com seu futuro patrimonial, aprender a gerenciar o pr?prio dinheiro ? a sa?da para que se tenha ?xito em suas opera?es.