Sobre as produções da EBC, o presidente relembrou o sucesso das transmissões do 7 de Setembro, que bateram recorde de audiência em Brasília e colocaram a emissora em 1º lugar durante o horário. “Foram mais de 240 pessoas trabalhando para fazer só a transmissão do 7 de Setembro”, informou Valente.

“Esse trabalho de construção é o que faz a EBC estar neste patamar hoje, ser a quinta emissora de televisão, concorrendo com o mercado privado ‘mano a mano’. Temos que sair um pouco das narrativas, que atrapalham o conhecimento do que é a Polícia Federal. É um conteúdo gostoso de assistir”, complementou.

Já para o diretor de Conteúdo e Programação, Denilson Morales, a série cumpre um papel público e de cidadania ao mostrar, de maneira simples e próxima, o que a instituição da Polícia Federal representa para a sociedade. “É uma oportunidade para um garoto que começa a vislumbrar uma oportunidade de carreira profissional e de ganhos. O cidadão pode enxergar e dizer: ‘quero ser um policial federal’. Ele terá toda a história nas mãos”, explicou.

EBC | Geral | Os Federais | Polícia Federal | TV Brasil