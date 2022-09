Ontem (11), a temperatura também tinha batido recorde, atingindo 34°C na estação instalada no Parque de Águas Emendadas. A umidade relativa do ar ficou em 12%.

De acordo com o Inmet, boa parte da região central do país enfrenta tempo quente e seco durante esta semana. A umidade do ar deverá ficar abaixo de 15% durante esse período. Além do DF, a onda de calor afeta os estados de Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

