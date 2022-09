Os feridos em estado grave precisaram ser transferidos para Recife, e um já teve alta. Sobre as pessoas mortas, a Agência Brasil conseguiu confirmar que todas são do sexo feminino.

O acidente ocorreu quando a cidade comemorava o 94º aniversário de emancipação. Diante da tragédia, a prefeitura decretou luto oficial e cancelou a programação de festividades, que tinha começado no último sábado (10) e estava prevista para continuar ao longo desta semana.

Notícias relacionadas:

O prefeito do município, Xisto Freitas, também divulgou nota de pesar em suas redes sociais, manifestando sentimento de tristeza e perda muito forte entre os habitantes da cidade.



"O que podemos desejar é que Deus nos conceda muita força para seguirmos, principalmente para as pessoas que tiveram familiares e amigos afetados por essa tragédia. Meus pensamentos, meu coração e minhas orações estão com eles", diz a mensagem do prefeito.

Tags:

Aliança | desabamento de marquise | Geral | Pernambuco | Zona da Mata