BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um personal trainer, de 29 anos, morreu no último domingo (11) ao ser esfaqueado no coração por um vizinho, em Taguatinga (DF). O golpe teria sido dado por Jaider de Santana Amaral, 47, que foi preso em flagrante. Na delegacia, o homem confessou o crime e disse ter se irritado com som alto. A família de Lucas Rodrigues Silva contesta a versão.

O crime aconteceu por volta de 1h na QNL 7, em frente a casa da namorada do personal trainer, Beatriz Lopes, 22. À reportagem, ela contou que se mudou para a quadra em março deste ano. Desde o primeiro dia de mudança, o vizinho já teria se incomodado com a presença dela e de Lucas.

"Ele (Jaider) passou a vigiar a movimentação da casa e implicar com a presença de todos que frequentavam o espaço. Em plena mudança, já por volta de 2h da madrugada, estava no quarto com o Lucas, quando ouvimos um barulho muito alto e percebemos que era o vizinho jogando algo no telhado da nossa casa, pareciam pedras. O Lucas saiu e falou com ele, que era uma falta de respeito ficar jogando coisa na nossa casa. O vizinho o chamou para briga, mas desistiu quando viu nossa rottweiler latindo", explica.

Após o episódio, um boletim de ocorrência foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia. Segundo Beatriz, as implicâncias cessaram até o último final de semana, quando o crime aconteceu. A mulher conta que depois do trabalho, no sábado (10), saiu do trabalho e buscou o namorado. Os dois seguiram para casa de Beatriz, onde encontraram o vizinho no portão. Jaider Amaral estaria encarando o casal.

"Saímos pra comprar um refrigerante a pé e percebemos que ele estava nos seguindo. Mais tarde, por volta de 17h, voltamos ao mercado para comprar um doce. Meu cunhado estava na frente de casa e viu o vizinho pegando uma faca e indo atrás da gente. Minha irmã foi apertada e foi atrás de mim e do Lucas no mercado, que fica perto da nossa casa. Quando ela nos encontrou, contou que o vizinho tinha saído preparado para nos atacar", explica Beatriz.

A namorada da vítima disse que todos ficaram nervosos e agoniados com essa situação. Por isso, decidiram sair do imóvel e jantar em um restaurante. Quando chegaram, por volta de 1h, vizinho estaria, novamente, vigiando a casa e segurando um facão.

"Nosso quintal fica colado com o dele, então de um para o outro dava pra ver tudo que se passava. Dentro do lote dele, ele nos intimou com o facão. Minha irmã viu e disse que iria chamar a polícia. O Lucas junto com o meu cunhado se sentiram reféns e tentaram de alguma forma nos proteger", explica.

Beatriz relata que o vizinho partiu para cima dela, da irmã e mãe. Para defender as mulheres, a vítima e o cunhado pegaram um pedaço de pau e bateram na mão do suspeito, pra que ele soltasse a faca. Nessa hora, o personal trainer viu a oportunidade de imobilizar o vizinho."O Lucas acabou deixando uma das mãos dele livres e ele conseguiu sacar outra faca, que guardava na cintura. Estava de blusa de frio, parece que já estava preparado para fazer alguma coisa contra a gente, sabe? Ele golpeou o Lucas e tentou esfaquear ainda mais", relembra Beatriz.Vizinhos chamaram a polícia e o personal trainer foi socorrido e levado para o hospital, mas já chegou morto na unidade. Jaider Amaral foi preso em flagrante e encaminhado para a 17ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.

Para os polícias, o homem alegou legítima defesa e disse que foi motivado pelo incômodo com som alto. "Às 4h da manhã eles faziam barulho, bebiam com o som alto. Estava tentando tolerar a situação há um tempo", disse o homem.Mas a família contesta. Diz que não houve nenhuma festa ou som alto na noite do crime. "Ele diz que estávamos fazendo festa. Mas saímos para jantar. Temos as provas de todos os fatos, de todas perseguições e de que realmente tínhamos ido jantar", pontua Beatriz.

À reportagem tenta descobrir se o suspeito tem advogado. Questionado, o delegado não respondeu as mensagens sobre a defesa do homem.

HOMEM BRILHANTE

A namorada relembra que Lucas era uma pessoa brilhante. Segundo ela, tinha um coração bom e era querido por todos. Era o seu melhor amigo.

"Dói muito. Parece que o tempo não passa, que está estático. Ainda não caiu a ficha de que ele não está mais aqui conosco fazendo suas palhaçadas, brincando, trazendo felicidade para a vida de cada um, que era próximo à ele. Ele amava o que fazia, era amigo e conselheiro de suas alunas, um pai excepcional. Deixou um filho amável e carinhoso, assim como ele era. A vida não é justa. Ele deixou um legado para nós. Sabemos que nada o trará de volta, mas a única coisa que pedimos e vamos lutar por isso, é pela justiça", reforça Beatriz.

Lucas trabalhava em várias academias pelo Distrito Federal. Sempre compartilhava nas redes sociais os resultados de alunos, que ele acompanhava. Era apaixonado por esportes, como lembra Alex Wellysson, professor de Muay Thai da vítima.

"Lucas era um cidadão de bem, um pai exemplar. Um atleta caminhando para um alto nível muito grande, já estava competindo. Vai ser sempre lembrado por todos com muito carinho e amor. Todos gostavam dele".

O corpo do personal foi enterrado na manhã desta segunda (12) no cemitério de Taguatinga.