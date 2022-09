Segundo o Inmet, as altas temperaturas são provocadas a partir da formação de uma massa de ar seco associada à falta de chuva, cenário comum nesta época do ano na área central do Brasil.

Além disso, segundo os especialistas, conforme os dias sem chuva se prolongam, a massa de ar seco se intensifica. A chegada da primavera, na segunda quinzena de setembro, também contribui para as temperaturas elevadas.

