TV Brasil apresenta terceira temporada do seriado Os Mosqueteiros

O seriado britânico de drama e ação Os Mosqueteiros é uma das atrações do horário nobre da programação da TV Brasil com suas três temporadas exibidas pela emissora pública na faixa de dramaturgia noturna voltada às séries.

Ao todo, o canal mostra semanalmente cada um dos episódios da produção de dramaturgia da BBC, às quartas, às 22h30, com exclusividade na televisão aberta. Com 30 capítulos, sendo dez por temporadas, a série foi realizada entre 2014 e 2016.

O conteúdo também pode ser visto no app TV Brasil Play. Cada edição da série internacional fica disponível por uma semana a partir da exibição na telinha no catálogo do aplicativo para acompanhar a história.

Com uma narrativa ágil, a saga reúne elementos que cativam os fãs ao apresentar reviravoltas, complôs, ação e comédia na sequência das edições que acompanham as corajosas aventuras dos destemidos mosqueteiros na proteção do rei Luís XIII.

Inspirados no lema "Um por todos, todos por um", eles são inseparáveis e leais até à morte. Empenhados em defender o ideal de justiça, os mosqueteiros permanecem unidos na luta pela honra, valor, amor e, também, por pura emoção.

A adaptação para as telinhas do clássico redigido pelo autor francês Alexandre Dumas no século 19 recebeu elogios da crítica especializada. A atração audiovisual foi criada por Adrian Hodges e produzida por Jessica Pope e Colin Wratten.

O seriado da BBC revela os desafios enfrentados pelos lendários personagens dessa história fantástica. O cenário para paixões e combates foram locações europeias incríveis. A trama foi filmada em castelos, fortes e igrejas reais na República Tcheca.

