SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 36 anos morreu afogado após salvar a vida de seis pessoas que estavam em uma embarcação que naufragou no Amapá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Ivan William Coelho estava dentro de uma rabeta que vinha para a região de Porto do Lontra, área rural do Macapá, com sete pessoas embarcadas.

A cerca de 300 metros do porto de Porto do Lontra, a embarcação alagou e começou a naufragar.

William conseguiu salvar todas as pessoas que estavam no barco, mas, segundo testemunhas, começou a sentir cãibras, chegou a pedir ajuda, mas desapareceu na água.

O corpo do homem, que desapareceu na noite da segunda-feira (12), foi encontrado na terça-feira (13) por equipes do Corpo de Bombeiros.

Segundo publicações das redes sociais, Ivan William deixou a esposa e um filho. Ele foi velado na madrugada desta quarta-feira (14) na casa da avó, no município de Macapá.

"Parabéns meu guerreiro, por sua bravura, honestidade e por salvar a vida da minha irmã e do seu sobrinho. Obrigada por ser esse ser humano incrível", afirmou a cunhada da vítima em publicação de pesar nas redes sociais.