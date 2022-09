Segundo estimativa do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, há 15.800 brasileiros vivendo na Guiana, o que representa 2% da população do país, que é de 786.559 habitantes. A curiosidade sobre o vizinho desperta o interesse em aprender o português, num local em que a língua oficial é o inglês. No Centro Cultural Brasil-Guiana, em Georgetown, oficinas, eventos e cursos são realizados para mostrar o Brasil. Teresinha Marques, diretora do Centro, afirma que muita gente procura o lugar para conhecer um pouco mais sobre nós. “São alunos que trabalham ou universitários que têm interesses em aprender o português como ferramenta de trabalho”, explica.

Essa viagem pelo vizinho brasileiro você acompanha hoje (18), às 22h, na TV Brasil, no episódio do Caminhos da Reportagem: “O que é que a Guiana tem?”.

