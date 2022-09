Com um olhar cuidadoso sobre as diversas áreas de atuação da PF, o programa mostra desde o processo de formação do policial, passando por temas sensíveis e instigantes, como inteligência, perícia criminal e combate ao crime organizado. Além da função clássica de polícia judiciária, os documentários apresentam os diversos serviços relevantes prestados pela PF.

O projeto de parceria entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), gestora da TV Brasil, e a Polícia Federal começou há pouco mais de um ano, ainda durante o período de pandemia. A série Os Federais é o principal produto gerado pela cooperação entre os dois órgãos, que já pensam na produção de uma segunda temporada.

Formação

Muitos brasileiros sonham com a carreira de policial federal. Para fazer parte da instituição, os candidatos precisam passar em concurso público e, depois, fazer um treinamento na Academia Nacional de Polícia (ANP), em Brasília.

No primeiro episódio da série Os Federais, sobre a etapa de formação da PF, a equipe do programa visita as instalações da Academia Nacional de Polícia (ANP) e conversa com os professores responsáveis pela formação de novos policiais. Durante o seriado, o público pode conferir algumas das aulas aplicadas aos novatos, cidadãos comuns que muitas vezes têm ali seu primeiro contato com armas de fogo e com as técnicas de abordagem policial e investigação, que fazem parte do cotidiano da Polícia Federal.

