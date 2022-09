SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um surfista foi resgatado após passar quatro horas à deriva no mar de Florianópolis. O homem, de 55 anos, afirmou que estava praticando o esporte na Praia do Morro das Pedras, na capital catarinense, quando foi surpreendido pelas condições adversas na água.

Ele tentou voltar para a faixa de areia por conta própria, mas o mar agitado, com ondas de até dois metros de altura, acabaram arrastando o atleta amador, que já apresentava sinais de exaustão ao ser alcançado pelos bombeiros. Um helicóptero da corporação foi acionado para socorrer a vítima, içando-a da água com um cesto.

A ocorrência foi registrada no meio da tarde deste domingo (18). Em nota à imprensa, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina detalhou que o resgate da vítima envolveu o uso da "técnica de Puçá", que consiste no uso do cesto específico para içar pessoas.

Apesar do susto e dos sinais de exaustão, o surfista foi liberado para voltar na casa após a avaliação inicial, ainda na praia.