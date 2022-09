SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Instituto Coca-Cola Brasil e o Mover, movimento que reuniu dezenas de empresas em defesa da equidade racial após o assassinato de João Alberto Silveira Freitas por seguranças no Carrefour em 2020, preparam um novo curso de capacitação voltado a profissionais negros.

A iniciativa vai oferecer videoaulas curtas com temas sobre o mundo do trabalho, elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e preparação para entrevistas e processos seletivos, além de aulas sobre questões raciais.

O público-alvo são moradores negros de comunidades urbanas de baixa renda, na faixa entre 16 e 25 anos, que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio.

Ao final do curso, os participantes poderão se candidatar a vagas de uma rede com cerca de 200 empregadores parceiros do programa.