SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um prédio de cinco andares em construção desabou na madrugada desta quarta-feira (21) no bairro Planalto, zona norte de Belo Horizonte.

Segundo as informações iniciais, o prédio caiu sobre uma casa.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu estão no local.

Uma pessoa morreu e outras três foram retiradas dos escombros com vida, mas ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde delas. Todas eram moradoras da cobertura do prédio, que estava na fase final da obra.

Entre as pessoas retiradas com vida está um homem idoso.

Na terça-feira (20), o mezanino de um galpão de contêineres desabou em Itapecerica da Serra (Grande São Paulo) e matou nove pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros. Outras 31 pessoas foram socorridas com ferimentos. No local ocorria um evento com políticos.