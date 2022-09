RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Duas mulheres ficaram feridas após um assalto na areia da praia de Copacabana, zona sul do Rio, na manhã desta quarta (21). As vítimas, identificadas como Katarina, 43, e Viktoria, 21, são turistas da Eslováquia e caminhavam pela orla quando foram abordadas por dois adolescentes de 17 anos, que foram apreendidos.

O crime aconteceu por volta das 6h, na Avenida Atlântica, na altura do posto 4. As turistas tiveram os celulares roubados e foram brutalmente agredidas com socos pelos assaltantes.

As duas tiveram cortes no rosto, ficaram ensanguentadas e foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 19ºBPM (Copacabana) detiveram dois menores na Avenida Atlântica, altura da Rua Hilário de Gouveia, após roubo e agressão contra duas mulheres na faixa de areia. O celular de uma delas foi recuperado.

Após o atendimento na UPA, as turistas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto. Por volta das 9h30, elas foram liberadas após serem examinadas e passarem por avaliação médica.

Inicialmente, o caso foi registrado na 12ª DP, mas foi transferido para a DEAT (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).

Assim que as vítimas foram liberadas do hospital, elas foram encaminhadas para a delegacia, onde irão prestar depoimento.

