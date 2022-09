RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois que viralizou no TikTok um desafio que incentiva os internautas a cozinharem frango com xarope para tosse, a agência de saúde americana FDA emitiu um alerta sobre o mau uso de remédios isentos de prescrição médica.

No jogo divulgado por meio do TikTok, os internautas foram estimulados a cozinhar a carne com o NyQuil, que trata sintomas de resfriado.

De acordo com o órgão, se for fervido, o remédio pode ficar mais concentrado e ter suas propriedades alteradas. Ainda que o frango não seja consumido, a inalação dos vapores pode levar a altos níveis da droga no corpo e até lesionar o pulmão.

Em 2020, houve outro caso semelhante, também em um desafio promovido no TikTok, que incentivava adolescentes a consumirem altas doses de um antialérgico.