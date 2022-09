SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Termina nesta sexta-feira (23), às 12h, as inscrições para a Fuvest 2023, vestibular que dá acesso às vagas de graduação da USP (Universidade de São Paulo). Para se inscrever, os interessados precisam acessar o site da Fuvest.

Serão ofertadas 11.147 vagas em 184 cursos, distribuídos em 43 unidades de ensino, na prova deste ano. Para quem não recebeu a isenção integral da taxa de inscrição, o prazo para o pagamento vai até terça (27).

COMO SE INSCREVER

No site, os candidatos devem preencher um formulário com os dados pessoais e enviar uma foto de rosto para o reconhecimento facial nos dias de aplicação das provas.

Também é necessário indicar a modalidade de vaga para qual irá concorrer -ampla concorrência, egresso de escola pública ou pretos, pardos e indígenas. É nesse momento que se seleciona a carreira e o curso desejados. Podem ser escolhidos até quatro cursos em ordem de preferência.

Além disso, o candidato precisa definir a cidade onde fará o exame e se possui alguma necessidade especial para realizar a prova. Caso haja, deve-se apresentar documentos que comprovem essa condição.

A primeira fase, quando os candidatos fazem uma prova de múltipla escolha com 90 questões, será realizada no dia 4 de dezembro deste ano. Os exames da segunda fase estão marcados para os dias 8 e 9 de janeiro de 2023. As provas de habilidades específicas, para os cursos que exigem esse tipo de teste, serão realizadas entre os dias 11 e 14 de janeiro.

CALENDÁRIO DA FUVEST 2023

Inscrições: de 15.ago a 23.set, pelo site www.fuvest.br

Divulgação dos locais de prova da 1ª fase: 18.nov

Prova da 1ª fase (Conhecimentos Gerais): 4.dez (domingo)

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 16.dez; a divulgação dos locais de prova da segunda fase será no mesmo dia

Provas da 2ª fase: 8 e 9.jan.2023 (domingo e segunda-feira)

Provas de habilidades específicas: de 11 a 14.jan, a depender da carreira

Divulgação da lista dos aprovados: 30.jan (segunda), no site www.fuvest.br.

Divulgação dos resultados dos "treineiros": 6.fev.2023

LIVROS DE LEITURA OBRIGATÓRIA NESTE VESTIBULAR

"Poemas Escolhidos" ? Gregório de Matos

"Quincas Borba" ? Machado de Assis

"Alguma poesia" ? Carlos Drummond de Andrade

"Angústia" ? Graciliano Ramos

"Mensagem" ? Fernando Pessoa

"Terra Sonâmbula" ? Mia Couto

"Campo Geral" ? Guimarães Rosa

"Romanceiro da Inconfidência" ? Cecília Meireles

"Nove Noites" ? Bernardo Carvalho