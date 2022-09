SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Luiza Trajano, do Magalu, e o jornalista Caco Barcellos serão alguns dos participantes da quarta edição Longevidade Expo+Fórum, evento que será realizado no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, da próxima quinta (29) até 1º de outubro, quando é comemorado o Dia do Idoso.

O foco são as pessoas com 50 anos ou mais, mercado que já abrange 54 milhões de consumidores e pode chegar a 90 milhões até 2045 no Brasil, segundo projeção do Instituto Locomotiva.

O presidente do Longevidade Expo+Fórum, Walter Feldman, revela que o Fórum terá 250 palestrantes em mais de cem painéis que vão discutir variados temas voltado a este público como o etarismo (discriminação relacionada à idade).

Luiza Trajano participará do painel "O Orgulho Grey - O Encontro da Longevidade e da Diversidade", que ocorrerá na próxima sexta (30). Já Caco Barcellos estará na mesa de debate sobre etarismo, racismo e necessidades especiais, na tarde do mesmo dia.

Durante o evento será lançada a Silver Week. A ideia, segundo Feldman, é que seja um novo calendário do varejo para oferecer uma semana de descontos para a população acima de 50 anos. A chamada economia da longevidade ou "economia prateada" movimenta R$ 1,6 trilhão por ano no país, segundo o Sebrae e o Instituto Locomotiva.

"Vamos ter uma edição conceito da Silver Week neste ano, e queremos que ela esteja consolidada no ano que vem", diz ele.

Após duas edições online por causa da pandemia, a Longevidade Expo+Fórum terá formato híbrido neste ano: presencial e online.