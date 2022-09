A juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (Veca), aceitou nesta sexta-feira (23) denúncia do Ministério Público contra o ator José Dumont, acusado de adquirir, possuir e armazenar em seu computador e em seu telefone celular fotografias e vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo crianças e adolescentes de diversas idades.

Dumont foi preso em flagrante no último dia 15 e teve a prisão convertida em preventiva após passar por audiência de custódia. Segundo nota divulgada pela polícia após a prisão, as investigações da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima começaram após uma câmera de segurança do condomínio em que o ator mora flagrarem Dumont cometendo abuso contra um garoto de 12 anos, com beijos na boca e carícias íntimas.

O garoto seria fã de Dumont, que teria oferecido ajuda financeira e presentes ao menor. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram, na casa do ator, um computador pessoal e um telefone celular com imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças.

Notícias relacionadas:

O garoto seria fã de Dumont, que teria oferecido ajuda financeira e presentes ao menor. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram, na casa do ator, um computador pessoal e um telefone celular com imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças.

“O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela Todas as Flores, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”.

Tags:

José Dumont | Justiça | Pornografia infantil