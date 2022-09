SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um sábado em que a máxima não passou de 19°C, a cidade de São Paulo terá um domingo (25) de temperaturas em elevação.

A mínima será de 10°C, ao amanhecer, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura. Ainda pela manhã, o sol passa a predominar, e a temperatura sobe até atingir os 24°C, máxima prevista para este domingo. A nebulosidade aumenta à noite, mas não há previsão de chuva.

Na segunda-feira (26), contudo, o tempo deve virar na capital.

De acordo com o CGE, a formação e a propagação de áreas de instabilidade já na madrugada vão provocar chuva, que deve se estender ao longo do dia. A previsão indica ainda chuva de forte intensidade e trovoadas, com possibilidade de formação de alagamentos na cidade.

A temperatura mínima em São Paulo deve ser de 15°C, e a máxima, de 20°C.

Após um inverno predominantemente seco (o quarto mais seco desde 1995, início da série histórica do CGE), a expectativa para a primavera, que começou na última quinta-feira (22), é de maior ocorrência de chuvas.

"Com o fim do inverno, gradativamente as chuvas passam a ser mais frequentes e volumosas, normalmente acompanhadas de fortes rajadas de vento e até queda de granizo", afirma Michael Pantera, meteorologista do CGE.