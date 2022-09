SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião monomotor caiu no final da tarde deste sábado (24) em uma área próxima a BR-470 no município de Lontras, em Santa Catarina. Uma mulher de 24 anos e um homem de 42 que estavam a bordo da aeronave ficaram feridos. O homem era o piloto e proprietário do avião.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Lontras, a corporação foi acionada para atendimento da ocorrência às 17h08. Ao chegar no local do acidente, no bairro Salto Pilão, constataram duas vítimas, as únicas a bordo.

O homem de 42 anos recusou atendimento médico, enquanto a passageira, de 24 anos, foi encaminhada ao Hospital Doutor Waldomiro Colautti, no município de Ibirama. Ainda de acordo com os bombeiros, a mulher relatava dores no abdômen e ferimentos no joelho direito e na parte superior da cabeça.

Além dos bombeiros voluntários, o Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul também auxiliou no atendimento da ocorrência. A cena e a aeronave ficaram por responsabilidade do proprietário e piloto do monomotor.

A identidade das vítimas não foi revelada.