SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um advogado foi preso por desacato após ter chamado um delegado de folgado em Curitiba, no Paraná. Ele estava acompanhando um cliente na Delegacia de Delitos de Trânsito. Um vídeo que circula na internet mostra o advogado Caio Percival discutindo com os policiais.

A defesa de Percival alega que houve abuso de autoridade por parte do delegado e diz que acionou a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Paraná. A Polícia Civil do Paraná afirma que "pela análise preliminar das imagens, fica claro que os policiais agiram corretamente ao serem desrespeitados pelo advogado".

Percival acompanhava seu cliente para uma oitiva sobre um acidente de trânsito ocorrido há cerca de um ano. Segundo o sócio de Percival, Paulo Veiga, que está atuando como defensor do advogado no caso, o cliente seria ouvido como vítima. No entanto, ao saber que o cliente estava sem a CNH no momento do acidente, o policial decretou sua prisão em flagrante.

Percival então teria começado a discutir com os policiais, questionando a prisão de seu cliente. Segundo Veiga, o cliente de Percival relatou apenas uma infração de trânsito ?o que renderia uma multa e não prisão. Para Veiga, a prisão em flagrante cerca de um ano após o ocorrido é "inadequada"

A discussão continuou e Percival chamou o delegado de folgado ?conforme vídeo gravado por uma pessoa presente na delegacia. Em seguida, o delegado deu voz de prisão ao advogado.

Ainda de acordo com Paulo Veiga, Percival ficou preso em uma cela e, quando saiu, foi agredido por um policial.

Em vídeo postado em suas redes sociais, Percival diz que ficou mais de sete horas preso de forma ilegal. A Polícia Civil do Paraná disse em nota que as circunstâncias serão analisadas.