SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação policial no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, deixa dois suspeitos mortos e causa a interdição do trânsito na Linha Vermelha e na Linha Amarela na manhã desta segunda (26).

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar do RJ, a operação foi realizada para conter investidas de uma facção criminosa contra outra nesta região. Dois suspeitos foram feridos em confronto e dois fuzis foram apreendidos, segundo a pasta. "O socorro destes foi feito ao Hospital Federal de Bonsucesso, onde vieram a óbito", informa a assessoria.

Segundo divulgado pela Polícia Militar em suas redes sociais, a operação se concentra nas comunidades da Vila do João e Vila dos Pinheiros e conta com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Passageiros de ônibus relataram nas redes sociais intensa troca de tiros na Linha Vermelha, no trecho próximo à Linha Amarela. O COR (Centro de Operações da Prefeitura do Rio) informa que há bloqueios intermitentes nestas vias expressas e recomenda aos motoristas a avenida Brasil como alternativa.

Conforme informado pela Secretaria de Estado da PM, policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar, no Maré, e do BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas) interromperam, de forma preventiva, o fluxo da Linha Vermelha para resguardar usuários da via.