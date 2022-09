SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aberto no começo do ano, o complexo de luxo do hotel Rosewood na região da avenida Paulista, em São Paulo, virou um dos pontos mais disputados no mercado de eventos corporativos de alto padrão. Segundo a empresa, o local já sediou mais de 300 encontros empresariais.

Se na hotelaria as diárias de uma suíte podem chegar perto de R$ 10 mil, adornadas por obras de dezenas de artistas contemporâneos, a locação dos espaços para seminários, congressos e reuniões empresariais varia entre R$ 30 mil e R$ 150 mil. Fora alimentação e bebidas, que são personalizadas de acordo com a demanda do contratante. Os valores sobem conforme a data, o prazo de entrega do evento e a montagem.

O projeto do complexo Cidade Matarazzo, que foi reformado sob a direção artística de Philippe Starck e recebeu uma torre desenhada pelo arquiteto Jean Nouvel, tem 2.000 metros quadrados de espaços para recepção de eventos e casamentos, com capacidade para até 800 convidados.