BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e outra teve ferimentos na perna após elas serem atingidas por uma pedra que caiu de um cânion nas margens do rio São Francisco. O acidente ocorreu no povoado Malhada Grande, na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia, neste domingo (25).

As duas mulheres estavam em uma trilha quando foram atingidas pela pedra. Profissionais do 15º Grupamento de Bombeiros Militar de Paulo Afonso foram acionados e atuaram no resgate das vítimas.

Edna Rocha Mendonça, 40, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi liberado para os familiares pelo Departamento de Polícia Técnica na manhã desta segunda (26).

A outra mulher, que não teve a identidade divulgada, teve ferimentos na perna esquerda. Ela foi resgatada e deixada sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil expediu guias para remoção e perícia da área do acidente.

Em janeiro deste ano, um acidente semelhante aconteceu quando uma pedra se desprendeu dos cânions no lago de Furnas, na cidade de Capitólio (MG), e atingiu embarcações que navegavam pelo local. Dez pessoas morreram na ocasião.