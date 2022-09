SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vítima de poliomielite na infância, o candidato do PT ao governo de Santa Catarina, Décio Lima, usou seu próprio exemplo pessoal para criticar a queda na cobertura vacinal durante o governo Bolsonaro.

"É inacreditável ver o próprio presidente colocando a vida das nossas crianças em risco", diz ele, no programa de TV exibido nesta segunda-feira (26).

Os índices de vacinação no Brasil caíram no atual governo, como efeito colateral do negacionismo de Bolsonaro com relação à imunização contra a Covid-19.