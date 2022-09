Segundo a prefeitura, o articulado apresentado hoje é da multinacional brasileira Marcopolo, com chassi da fabricante Volvo e capacidade para transportar até 181 passageiros.

“O modelo conta com tecnologias como sistema de próxima parada, com aviso por meio de dispositivos audiovisuais que alertam sobre as próximas estações de desembarque, ar-condicionado, botão de pânico na cabine do motorista, sistema de comunicação do motorista aos passageiros com microfone instalado na cabine do motorista, aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque e tomadas USB em todas as poltronas”, informou.

O novo modelo tem também circuito fechado de TV, que permitirá ao motorista visualizar as imagens das câmeras internas do veículo. O novo BRT é composto por painel que mostra a velocidade do veículo, cabine segregada para o motorista, câmera de marcha à ré e sistema de iluminação diferenciada, com cromoterapia no interior do veículo.

A secretária Maína Celidonio disse que a frota foi planejada para dar conforto à população e acabar com a lotação por meio de uma frequência muito alta de ônibus. “Os novos modelos têm três rampas de acessibilidade e mais assentos para essas pessoas”, completou.

Reestruturação

Desde o ano passado, quando assumiu a gestão do sistema, a prefeitura do Rio vem atuando para melhorar a eficiência do BRT. Até agora, foram reformadas 46 estações que estavam fechadas e outras 23 foram remodeladas.

“Entre outros projetos, estão as obras em andamento de construção do BRT Transbrasil, que terá 18 estações e quatro terminais, incluindo o Terminal Intermodal Gentileza [na região portuária], que vai integrar o BRT ao VLT e linhas de ônibus municipais”, acrescentou a prefeitura.

