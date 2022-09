SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira frente fria da primavera chegou trazendo muita chuva para o estado de São Paulo e provocando pelo menos 16 pontos de alagamento na capital, sendo sete intransitáveis, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura.

A mudança de tempo começou na segunda-feira (26), mas nesta terça (27) o volume da chuva aumentou em toda a região metropolitana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), e a previsão é que nesta quarta (28) haja temporais ainda mais fortes.

Por volta das 16h, o CGE apontava três pontos de alagamento intransitáveis na zona leste. O principal deles ocorreu na rua dr. Luís Aires, na altura da praça Sargento PM Sylvio Pereira da Silva, onde dois carros ficaram com água na altura dos vidros.

Após as pancadas mais fortes, a água baixou. No entanto, o CGE manteve o estado de atenção para alagamentos em todas as regiões da cidade, porque a chuva ainda estava em intensidade moderada.

Com o volume aumentando no início da noite, outras regiões passaram a sofrer com alagamentos e quatro pontos foram bloqueados pela água: dois no Butantã (zona oeste), um na Sé (centro) e outro na Casa Verde (zona norte).

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve registros de quedas de árvores sobre a fiação das ruas nos bairros de Perdizes, Itaim Bibi (ambos na zona oeste) e Consolação (na região central). Não houve feridos.

De acordo com o CGE, a instabilidade climática veio do interior do estado e atingiu os municípios de Cajamar, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus (todos na Grande São Paulo) antes de chegar à capital pela região norte, em Perus.

A previsão segue indicando condição de tempo instável e chuvoso nos próximos dias, devido a uma instabilidade climática no interior paulista associada a uma frente fria sobre o oceano, o que, segundo o CGE, "eleva o potencial para a formação de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de córregos e rios".

A madrugada desta quarta, principalmente, deve ter um volume elevado de chuva na capital e na região metropolitana. De acordo com o instituto, essa condição deve se estender durante a manhã, mas a tendência é que haja tréguas na chuva a partir da tarde.

Devido à grande umidade e o tempo chuvoso, a temperatura também se manterá baixa até, pelo menos, sexta-feira. Segundo o site Climatempo, nesta quarta a mínima deve ser de 13ºC e a máxima não passa dos 18ºC, mesma tendência da quinta (29).

Na sexta (30), a mínima se mantém e máxima sobe um grau. Só no sábado (1º) que o Sol volta a aparecer, elevando os termômetros a 23ºC. Dia das eleições, o domingo (2) deve ter abertura de sol de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.