SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo deve continuar sendo afetado pela chuva até sábado (1). Nesta quarta-feira (28), a previsão é de temporais e alagamentos como os que ocorreram na noite de terça (27), de acordo com a Climatempo.

Segundo a empresa, o tempo fechado e chuvoso ao longo dessa semana é resultado de uma frente fria que paira sobre a região, junto com a circulação de ventos. Isso colabora "para concentrar umidade sobre o estado de São Paulo, o que facilita a formação de nuvens carregadas".

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes e contínuas no estado, com possibilidade de raios, ventos e granizo. De acordo com o órgão, há expectativa de 100 milímetros de chuva na região metropolitana entre esta quarta e sábado. Para efeito de comparação, o acumulado médio de chuva na capital paulista nesta terça foi de 35 milímetros, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de São Paulo.

As áreas mais afetadas nesse período devem ser Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte, que podem acumular cerca de 200 milímetros até sábado, segundo a Defesa Civil.

"Por conta da chuva de ontem, o nível dos rios da região metropolitana já subiram. Então, ainda é mantida a condição para alagamentos de vias e eventuais inundações", informa a meteorologista Carine Gama, da Climatempo.

A previsão do CGE é de temperatura mínima de 14ºC e máxima de 17ºC nesta quarta para a capital.

Chuva começa a diminuir na quinta (29) Gama afirma que, apesar da previsão de chuva até o fim da semana, ela tende a ir diminuindo a partir de quinta (29). "Já será mais fraca, por vezes em forma de garoa, mas que vem e vai ao longo de todo dia. O sol não aparece e as temperaturas ainda ficam muito baixas", relata Gama.

A temperatura máxima não deve passar de 15ºC na quinta e de 17ºC na sexta (30), enquanto a mínima fica em 13ºC nos dois dias, conforme o CGE. Para sábado e domingo (2), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) espera máxima 21ºC e mínima de 14ºC e 13ºC, respectivamente.

Segundo a Climatempo, o sol tende a predominar em quase todas as regiões paulistas no domingo, com exceção do litoral, onde ainda há expectativa de chuva. "A grande São Paulo deve ter um domingo com muita nebulosidade, temperatura amena com sensação de frio e alguns períodos com sol", informa a empresa.

"A primeira semana de outubro deve ser de pouca precipitação e de aumento das temperaturas, principalmente no litoral e no interior", complementa Gama.