SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quatro dias da eleição, o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tenta recondução ao Palácio dos Bandeirantes, publicou um decreto em que flexibiliza as regras do programa de bolsas para estudantes para tentar estender o benefício a mais jovens da rede estadual de São Paulo.

O decreto foi publicado nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial. As novas regras aumentam, por exemplo, o valor da renda familiar per capita daqueles que podem receber a bolsa, passando de R$ 178 para R$ 210.

Também libera os alunos de ter que fazer atividades complementares online por ao menos duas horas ao dia para ter acesso ao benefício.

A bolsa de estudos para alunos do ensino médio foi criada em agosto de 2021, quando João Doria (PSDB) comandava o estado. O programa destina R$ 1.000 por ano para os estudantes, liberadas em dez parcelas de R$ 100, como forma tentar diminuir o abandono escolar.

Com regras muito rígidas, o programa atingiu pouco mais de um terço dos jovens que pretendia alcançar. Para receber as parcelas do benefício, o estudante precisava até então ter 80% de frequência escolar e fazer duas horas de atividades complementares no Centro de Mídias de São Paulo.

Quando lançou a bolsa, a gestão tucana calculava que o benefício poderia ser concedido a até 300 mil alunos de ensino médio. No entanto, um levantamento com dados do TCE (Tribunal de Contas do Estado), mostrou que o programa tinha apenas 132.734 inscritos em junho desse ano.