SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o último domingo (25), um suposto golpe envolvendo um projeto social em Santa Catarina tem estado entre os assuntos mais comentados do Twitter. Intitulado Marmitagate pelos internautas, a possível fraude foi denunciada ao Ministério Público do estado, que deve pedir instauração de inquérito à polícia para ser investigada como estelionato, segundo o MP.

A história envolve dois perfis, Duda Poleza e Taynara Motta -que se apresentam como coordenadoras do projeto social Alimentando Necessidades, que supostamente realiza doações de marmitas para pessoas em situação de rua na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. As duas já viralizaram algumas vezes na rede social, tanto em suas páginas pessoais quanto na página do suposto projeto.

A primeira, foi quando distribuíram balas para que os beneficiados do projeto as vendessem e poderiam ficar com o dinheiro. Além disso, foram assunto em outras ocasiões por tuítes que iam desde denúncias de assédio contra supostos doadores até uma ocasião em que teriam recebido carne estragada como doação. O último caso que ganhou grande repercussão nas redes foi um relato de estupro, publicado no perfil de Taynara Motta, em que ela menciona o Alimentando Necessidades.

No último fim de semana, internautas passaram a desconfiar do projeto, apontando que as fotos publicadas são todas de marmitas em produção, e não do momento da distribuição das refeições para os supostos beneficiados. A internet também passou a desconfiar da existência de Taynara, uma vez que o perfil nunca compartilha informações pessoais ou publica fotos.

Após as acusações, o perfil do projeto anunciou uma live no Instagram, que seria realizada nesta segunda-feira (26), e publicou dois vídeos: um de Duda e outro de Taynara, ambas sozinhas durante o registro. Porém, internautas apontaram que, o vídeo de Taynara, que foi apagado da conta, tratava-se de Duda usando filtros do Instagram no rosto e usando peruca.

Segundo internautas, a live ocorreu apenas com a presença de Duda, que anunciou o fim do projeto e não deu explicações sobre Taynara. Duda ainda teria afirmado que irá doar todo o valor arrecadado com o projeto. Agora, seus perfis no Twitter e Instagram estão bloqueados. Procuradas, nem Duda nem Taynara responderam às solicitações.

INVESTIGAÇÃO DE INTERNAUTAS

Com a repercussão do caso, um grupo de internautas publicou uma espécie de dossiê sobre o possível golpe. Em um site chamado "Grupo de pesquisas em OSINT (Open Source Intelligence)" eles fizeram uma varredura no perfil de Taynara com as plataformas Twint Project e o SQLlite data no KaliLunux, e comprovaram que a página interagia apenas com o perfil do projeto e de Duda Poleza.

Os internautas também apontam que a foto anteriormente utilizada por Taynara é, na verdade, de um perfil do Pinterest de uma menina chamada Larissa. Além disso, eles também investigaram outro projeto dos perfis, chamado Absorvendo Necessidades, que distribuía absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

"Sobre o projeto antigo, o pix ia para Graziela Poleza, mãe de Duda Poleza. Enquanto o pix do Alimentando Necessidades, vai para Eduarda Poleza", relata o site. O dossiê também rastreou as imagens publicadas nos perfis das redes sociais, e afirmam que seriam de 2021, tiradas em Pomerode, cidade próxima a Blumenau.

"A foto da entrega da marmita foi tirada na frente do restaurante do padrasto da Duda Poleza, que vende marmitas na cidade", continua a análise. Procurados pela Folha de S.Paulo, os funcionários do restaurante afirmaram que o dono do estabelecimento é ex-padrasto de Poleza, e que ele não tem mais nenhum tipo de vínculo com a jovem.