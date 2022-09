Agência Brasil - Banner eleições 2022

Com foco na prestação de serviços à sociedade e no interesse do cidadão, os veículos da) realizam ampla cobertura jornalística das Eleições 2022. Desde março, a, ae anoticiam diariamente os principais fatos relativos ao pleito deste ano e veiculam reportagens temáticas marcadas pela credibilidade, equilíbrio e isenção.

No próximo domingo, os eleitores vão escolher seus candidatos a presidente e vice-presidente da República, 27 governadores, 27 senadores, 513 deputados federais, além de estaduais e distritais. A votação acontece no dia 2 de outubro, em primeiro turno, e no dia 30, no caso de segundo turno.

Informações sobre a agenda dos candidatos, o perfil de cada um deles e a divulgação dos planos de governo registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estão entre os principais assuntos pautados na cobertura especial dos veículos da EBC. Ao longo da programação, também podem ser conferidas matérias exclusivas a respeito, por exemplo, das atribuições de cada cargo eletivo, números e perfis dos eleitores, convenções partidárias, logísticas das eleições, candidaturas femininas, voto acessível às pessoas com necessidades especiais, campanhas de esclarecimentos do TSE, voto em trânsito, biometria e função do mesário.

TV Brasil no dia da votação

No primeiro e segundo turnos das eleições, a programação jornalística da TV Brasil conta com uma cobertura factual nas ruas, tribunais eleitorais e nos estúdios da emissora pública. A partir das 7h, boletins entram no ar, de hora em hora, com informações ao vivo direto do TSE, em Brasília, e dos Tribunais Regionais Eleitorais do Rio de Janeiro e São Paulo, e entradas de repórteres da TV Brasil e de emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Os boletins trazem a movimentação nos locais de votação, informações úteis aos eleitores, começo da contagem dos votos, votação de autoridades e dos quatro principais candidatos à Presidência da República e aos governos estaduais, etc.

A partir de 17h, no estúdio de Brasília, os apresentadores Katiúscia Neri e Roberto Camargo, comandam o noticiário especial de apurações das urnas, juntamente com o jornalista Paulo Leite, que também apresenta a atração direto do TSE, na capital federal. Os três dividem a cobertura da contagem dos votos em todo o Brasil com as jornalistas Annie Zanetti, em São Paulo, e Munike Moret, no Rio de Janeiro. Incrementam a cobertura o giro de repórteres, boletins especiais, além de matérias de serviços ao cidadão, e entrevistas com autoridades.

Nos domingos dos dois turnos, a TV Brasil também leva ao ar o programa especial sobre a apuração a partir das 17h, até a contabilização total dos votos. No estúdio do canal em Brasília, Katiúscia Neri e Roberto Camargo recebem o professor e cientista político Ricardo Caldas para análises e comentários sobre números apurados, resultados nas urnas, composição partidária no Congresso Nacional, cenários políticos, entre outros temas relacionados ao pleito.

Ainda durante o programa, um contador no canto da tela vai anunciar em tempo real, junto com o TSE, a totalização dos votos em cada uma das 27 unidades federativas e para a Presidência da República.

Agência Brasil de olho nas eleições

No primeiro turno das eleições, a cobertura jornalística da Agência Brasil começa bem cedo, às 5h30, com uma matéria de abertura que traz informações relativas aos números de eleitores, candidatos e urnas.

Ao longo do dia 2 de outubro, jornalistas de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo mostram a movimentação nas zonas eleitorais. O site da Agência Brasil estará em constante atualização com conteúdos variados, incluindo o momento da votação dos 11 postulantes a presidente, divulgação de boletins dos tribunais eleitorais e balanços do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília.

Ao término das votações, as equipes acompanham a apuração dos votos para produção de reportagens a serem distribuídas gratuitamente para centenas de jornais, sites de notícias e publicações do exterior.

O noticiário online publicará matérias com declarações dos candidatos que vão para o segundo turno ou dos eleitos em primeiro turno, tanto na eleição presidencial, quanto nas disputas para governador em Brasília, no Rio e em São Paulo. Outras reportagens indicarão o resultado das eleições para senador e deputado federal, quais partidos perderam ou ganharam espaço no Congresso Nacional e dados do TSE sobre abstenções, votos nulos e brancos.

Flashes ao vivo na Rádio Nacional e MEC

A Rádio Nacional também marca presença, em rede, na cobertura das Eleições 2022 em 2 de outubro, a partir das 7h, com participação de repórteres da própria emissora e de outras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A cada meia hora, flashes ao vivo informam a movimentação dos eleitores nas cidades, prestam serviços aos ouvintes, desde a abertura até o fechamento de urnas, além de registrar incidentes, boletins de segurança e trânsito, funcionamento do transporte público, além do que abre e o que fecha nos dias de votação.

Na Nacional AM DF e OC da Amazônia o programa em rede especial com a TV Brasil começa às 17h. Nas Nacional FM e MEC FM a programação musical segue ao vivo com flashes a cada 30 minutos com apuração direto do TSE.

As transmissões de conteúdos sobre o pleito se encerram na Rádio Nacional após o anúncio oficial do TSE do resultado do primeiro turno.

