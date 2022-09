SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O caminhoneiro Rudson Rodrigues, a esposa Alexandra Ferreira e a filha do casal, de um ano, morreram após a cabine da carreta onde viajavam ser soterrada na terça-feira (27) pela carga de calcário transportada, após um acidente na BR-163, em Diamantino (MT). O veículo da família bateu em um caminhão de obras na rodovia e ambos caíram em um barranco.

Os dois tinham 23 anos e costumavam viajar junto com a filha. De acordo com Evilyn Scarabeli Ferreira, prima de Alexandra, os jovens amavam as viagens em família e estavam curtindo as novidades da chegada da primeira filha.

"Eles adoravam isso de viajar os três juntos. Estavam juntos há cinco anos. A Maitê tinha um ano e alguns meses, então era uma coisa muito nova. Mas eram muito felizes. Acredito que o maior plano deles era de ver a filha crescer".

Os funcionários da obra não ficaram feridos, assim como o motorista do caminhão que também caiu no barranco da BR-163. O homem de 44 anos não teve a identidade divulgada e não sofreu ferimentos.

O trecho da rodovia onde o acidente foi registrado chegou a ficar interditado durante quase 16 horas e foi liberado apenas na madrugada desta quarta-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, foram 15 horas para conseguir retirar o calcário que soterrou a cabine da carreta.

Só então as equipes de resgate conseguiram ter acesso aos corpos das vítimas.

De acordo com a Rota do Oeste, concessionária responsável pelo trecho, havia sinalização sobre as obras na rodovia, além de 50 cones e placas.

Evilyn contou que a família estava viajando para Nobres (MT), onde Rudson entregaria a carga de calcário. A previsão é que os corpos do casal e da filha cheguem na noite de hoje em Nova Canaã do Norte (MT), onde serão realizados o velórios e enterros."Moro em Matupá (MT) e os vi no final de semana passado. Parece que foi Deus me dando a oportunidade de me despedir. Conversamos na segunda, a neném tinha machucado o braço no domingo e na terça aconteceu o acidente".Há dois dias, Alexandra enviou uma foto para a prima mostrando que estava em Sinop (MT). De acordo com Evilyn, eles tinham costume de viajar pelos trechos da BR-163, que faziam parte do trajeto de carga e descarga de Rudson.

BR-163: 16 MORTES EM CINDO DIAS

Entre a última sexta-feira (23) e terça-feira, 16 mortes já foram registradas em diferentes trechos da BR-163 em Mato Grosso. Na segunda-feira (26), cinco pessoas morreram após um Onix bater de frente com uma carreta no km 561 da rodovia, em Nova Mutum (a 239 km de Cuiabá). Uma menina de um ano e 11 meses está entre os mortos na tragédia.

As outras vítimas foram identificadas como Paulo Victor da Silva, 27, Leandra Sousa Marques, 21, Ronaldo de Proença Souza, 30, Izabel Cristina Souza Lima, 37. Chovia no momento da colisão e o motorista da carreta disse que o condutor do veículo tentou fazer uma ultrapassagem.

Na sexta-feira (23) também foi registrado um acidente com cinco mortes no km 879 da BR-163, em Cláudia (MT). Avó e neta de oito anos morreram. Lismara Bertoleti, 52, e a neta Isadora Pineze viajavam em uma Pajero que bateu em uma Hilux, onde estava os empresários do Rio Grande do Sul Carlos André dos Santos, 37, o tio Claudiomiro Soares dos Santos, 44, e o agricultor Jonas da Silva Vieira, 38, também falecidos no acidente.