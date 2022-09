SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um estudante de 19 anos foi morto a tiros por um Guarda Civil de São Bernardo do Campo (SP) quando saía da faculdade na noite da terça-feira (27).O caso foi registrado na Avenida Senador Vergueiro, nas imediações da faculdade Senac, onde Lucas Costa Souza estudava.

Segundo a ocorrência policial, Lucas tentou entrar no carro do GCM, que pensou que o jovem estava cometendo um assalto e atirou contra ele.

Familiares e amigos de Lucas, porém, afirmaram que o estudante tinha o costume de pegar carona com o pai para voltar da faculdade e confundiu o veículo do guarda com o carro do pai dele, que tinha a mesma cor e modelo.

Nas redes sociais, amigos do jovem lamentaram a morte dele e rebateram as acusações de que ele tentava roubar o veículo quando foi baleado. "Ele mal abria a boca na sala, era querido por todos. Ele confundiu o carro do pai dele", afirmou uma colega de classe.

"Era um menino tímido, um jovem exemplar. Todos estamos muito tristes, pois ele era um menino muito bom", disse um vizinho.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o guarda de 34 anos foi autuado em flagrante. O nome dele não foi divulgado pela polícia. A reportagem não conseguiu confirmar paralelamente a identidade dele e, por isso, não pode acionar sua defesa.

Em nota, a Secretaria de Segurança Urbana de São Bernardo do Campo afirmou que o profissional estava fora do horário de trabalho e disse que um processo de sindicância foi instaurado para "auxiliar na apuração dos fatos".

A reportagem questionou ao órgão se o guarda seria suspenso das atividades durante o período de investigação, mas não recebeu retorno sobre o assunto. O suspeito está preso no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.