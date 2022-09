A 91ª Delegacia Policial (DP), em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro, instaurou inquérito para apurar a denúncia de cárcere privado em uma área rural do município. Um homem de 60 anos é suspeito de manter a mulher e duas filhas nesta situação durante 22 anos.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio informou que o homem é considerado foragido.



Conforme as investigações da delegacia, além de cárcere privado, o homem poderá responder por outros crimes, como porte ilegal de arma de fogo, abandono material e intelectual, ameaça e violência doméstica. Diligências estão em andamento para localizar e prender o acusado de tais, acrescentou.



A polícia encontrou o local após receber uma denúncia anônima. Quando os agentes chegaram à residência, o suspeito conseguiu fugir e escapou da prisão.

Tags:

cárcere privado | Geral | Valença | Violência Doméstica