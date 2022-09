SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Diadema localizou na manhã desta quinta-feira (29) uma bicicleta avaliada em R$ 15 mil, quatro dias depois de ela ser roubada do personal trainer Guilherme Trevisani, 46, quando ele pedalava pela rodovia dos Imigrantes, também na região da cidade da Grande São Paulo.

O crime foi registrado em vídeo. As imagens mostram criminosos invadindo a pista, na altura do km 18, sendo que um deles dá uma rasteira em Trevisani. Até o momento, segundo o 4º DP de Diadema, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

À reportagem, o personal trainer afirmou, por volta das 15h30 desta sexta (30), que a bicicleta foi localizada em um matagal, na rua Benedito Fernandes, perto do local onde houve o roubo.

O veículo, porém, estava sem componentes importantes como computador, luzes, corrente, câmbios e freios. "Eu não esperava recuperar a bike. Mas como ela veio sem acessórios importantes, dificilmente vou conseguir usar ela de novo sem um bom investimento."

Na ocasião do roubo, a esposa de Trevisani, a comerciante Patrícia Araújo, 41, organizou uma vaquinha online para ele conseguir adquirir uma nova bicicleta. Em apenas dois dias, as doações superaram os R$ 15 mil sugeridos. Até o fim da tarde desta sexta, o total doado era de R$ 16.896,20.

Por causa disso, o personal trainer afirmou que irá investir em uma nova bicicleta, para honrar o compromisso com quem realizou as doações e que, o dinheiro excedente, pretende investir em algum projeto ligado à mobilidade urbana. "Vamos esperar até novembro, quando o prazo da vaquinha termina, para ver se mais [dinheiro] será arrecadado. Depois disso, vamos investir", explicou.

O ciclista afirmou não compensar investir na reforma da bicicleta recuperada pela polícia, pois o valor dos acessórios seria equivalente à compra de um novo veículo, já equipado. "Vou ainda pensar no melhor caminho para ela", acrescentou.

Ele também afirmou ter sido procurado por uma empresa, que lhe ofereceu um seguro para sua nova bicicleta.

Trevisani acrescentou ainda que o crime gerou comentários na internet, em alguns casos afirmando sobre o fato de ele pedalar em um local conhecido pelos roubos, que deveria ser evitado. "Não concordo com isso. Tanto de bike, como a pé, ou de carro, as pessoas devem circular sem medo por qualquer lugar. Quem está errado é quem rouba", desabafou.

O caso segue em investigação pelo 4º DP de Diadema, que instaurou um inquérito policial para identificar o bando que aparece nas imagens invadindo a pista.

Após o assalto, um motorista que trafegava pela via deu carona para os três amigos e os deixou no estacionamento de um shopping, na zona sul da capital paulista.