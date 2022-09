SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cirurgia, quimioterapia e radioterapia são as terapias oncológicas mais conhecidas, mas novas modalidades surgiram e melhoraram o prognóstico.

Nos tumores hematológicos (com origem em células sanguíneas), tratamentos com as chamadas células CAR-T podem ter resultados melhores do que os convencionais e aumentar as perspectivas de sobrevida dos pacientes.

O CAR-T é uma terapia imunocelular, ou seja, sua produção tem como base as células humanas e sua capacidade imune, explica Marta Maria Moreira Lemos, coordenadora médica do setor de hemoterapia e terapia celular do A.C.Camargo.

A implementação de estruturas para tratamento com essa tecnologia, o impacto da terapia na jornada do paciente oncológico e os desafios de acesso foram debatidos em painel organizado pelo A.C.Camargo Cancer Center no 9º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, realizado pela Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia). Promovida nesta quinta-feira (29), a mesa foi mediada por Wilson Leite Pedreira Jr., diretor de negócios e relacionamento do hospital.

Mieloma múltiplo, leucemia linfoblástica aguda B (LLA-B) e alguns linfomas não-Hodgkin, que se espalham de forma desordenada, podem responder bem ao tratamento.

O desenvolvimento começa com a coleta de linfócitos T (células de defesa) do paciente. O material é enviado a um laboratório, onde é modificado geneticamente por meio de vírus que invadem os linfócitos e alteram o DNA para fazer com que eles se conectem às células tumorais para atacá-las e eliminá-las.

Após esse processo, as células de defesa modificadas ficam em cultura, para que se multipliquem até atingirem quantidade suficiente para destruir as células cancerosas.

Em até 60 dias, o processo resulta no produto final, que é encaminhado ao hospital e aplicado no paciente com uma transfusão de sangue. No Brasil, diz Lemos, a primeira experiência com CAR-T ocorreu em 2019, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (Universidade de São Paulo).

No mesmo ano, o A.C.Camargo começou a planejar a infraestrutura de implementação do CAR-T, que envolveu investimentos em fatores como qualificação profissional, definição da jornada do paciente, criação e revisão de protocolos clínicos e adequação do espaço físico, afirma a enfermeira Vanessa Camandoni, especializada em oncologia e gerente de operações responsável pela área de terapias ambulatoriais do hospital.

Antes de receber o tratamento imunocelular, o paciente é avaliado em consulta e discute-se sua elegibilidade à terapia.

Se o caso for compatível com o CAR-T, inicia-se o processo de coleta, produção e aplicação, seguido pela monitorização precoce e pelo acompanhamento a longo prazo, etapas em que o paciente fica internado para que a equipe multidisciplinar observe efeitos colaterais, explica Camandoni.

Se a equipe multidisciplinar é treinada e identifica sintomas de eventos adversos precocemente, como a febre, é possível lidar bem com os possíveis efeitos colaterais, diz Jayr Schmidt Filho, líder do Centro de Referência de Neoplasias Hematológicas do A.C.Camargo.

Segundo ele, o CAR-T é benéfico principalmente para pacientes de mieloma múltiplo, leucemia linfoblástica aguda B (LLA-B), linfoma difuso de grandes células B e linfoma folicular que já fizeram outros tipos de tratamento, mas não tiveram boa resposta ou apresentaram recidiva.

Os tratamentos com CAR-T já aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estão em fase de precificação pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), órgão interministerial que discute e estabelece os preços máximos de medicamentos no país, diz Pedreira Jr..

Ele estima que o custo deve ser de aproximadamente US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões). Analisando o preço, o impacto positivo na sobrevida com qualidade do paciente e as outras alternativas de terapias, estudos internacionais mostram que o custo-efetividade se justifica, diz o diretor.

Apesar da eficácia, completa Pedreira Jr., o SUS (Sistema Único de Saúde) terá dificuldades para adotar terapias de CAR-T devido à defasagem da tabela de remuneração, à escassez de recursos para a saúde e ao atraso do país em atenção oncológica básica --ou seja, ainda não se garante que pacientes façam consultas e exames em tempo hábil para ter o diagnóstico precoce de câncer.