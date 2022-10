SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem publicar dados de novas mortes por Covid desde segunda (26), o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, diz que não consegue extrai-los do sistema do Ministério da Saúde. Assim, não é possível saber o quadro da doença no estado.

"A pasta estadual já notificou o Governo Federal sobre o apagão de dados de Covid-19 que o Estado vem sofrendo há quase uma semana, mas, até o momento, não teve nenhuma posição do Ministério da Saúde quanto à normalização do sistema", diz a Secretaria, em nota.

Segundo a pasta, as comunicações foram feitas por equipes técnicas na segunda-feira (26), na quarta (28) e nesta sexta-feira (30). A secretaria diz que se deparou com falha e instabilidade no sistema oficial.

Procurado, o Ministério da Saúde afirmou, por e-mail, que a extração de dados de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), usados para as estatísticas de Covid, foi normalizada nesta sexta (30) pela manhã. A secretaria paulista, no entanto, diz que não foi comunicada.

As informações são utilizadas pelo consórcio de veículos imprensa, que divulgam diariamente dados sobre o número de casos e mortes por Covid no país desde junho de 2020.

A união inédita de Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 ocorreu em um momento em que o governo Jair Bolsonaro (PL) tomava atitudes que reduziam a quantidade e qualidade dos dados disponíveis sobre a Covid no Brasil.

Os veículos, então, uniram-se para buscar as informações da doença diretamente com os estados e com o Distrito Federal. Cada um deles ficou responsável por um grupo de entes federativos.