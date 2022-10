Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra uma quadrilha que aplicava o golpe do empréstimo consignado terminou hoje (5) com a prisão de 14 pessoas em flagrante, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

Segundo a corporação, policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) localizaram o grupo em escritório de um shopping em São Gonçalo, após um trabalho de inteligência e levantamento de informações.

"O crime era praticado por meio de operadores que atuavam em salas que funcionavam como call center. Os autores ligavam para beneficiários do INSS e outras vítimas e simulavam que haviam adquirido empréstimo consignado, e que a quantia cairia em suas contas no dia seguinte", explica a polícia.

Notícias relacionadas:

"O crime era praticado por meio de operadores que atuavam em salas que funcionavam como call center. Os autores ligavam para beneficiários do INSS e outras vítimas e simulavam que haviam adquirido empréstimo consignado, e que a quantia cairia em suas contas no dia seguinte", explica a polícia.

A Polícia Civil acrescenta que, para concluir o golpe, os autores informavam que, caso caísse qualquer quantia na conta do beneficiário, as vítimas deveriam efetuar o estorno por meio de pagamento de um boleto. Desse modo, o valor terminava depositado na conta de um "laranja".

No call center, os policiais apreenderam documentos, textos para que os operadores decorassem como cometer o crime e 40 computadores, que serão periciados para identificar outras possíveis vítimas.

Tags:

Crédito Consignado | Geral | golpe | golpe do consignado | Polícia Civil do Rio