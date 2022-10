SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova espécie de piranha encontrada em águas turvas da região amazônica foi batizada de "Juma" devido a pintas características que lembram a pele de uma onça.

O animal, do gênero Serasalmus, foi apresentado por especialistas das universidades federais do Maranhão e Pará, da universidade estadual de Campinas e do Iepa (Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá) em um encontro científico de Ictiologia, estudo focado nos peixes, no mês de setembro.

Por ser uma espécie inédita nas águas dos rios Jari, Oiapoque, Tapajós e Madeira, os especialistas decidiram fazer uma enquete para batizar o peixe.

A princípio, as duas opções levantadas pelos especialistas para o "batismo" foram: "onça" e "jaguar". Quem estava presente no evento, porém, sugeriu um terceiro nome, "Juma", em homenagem à personagem da novela Pantanal, da Rede Globo.

"Esse nome só vai ser dado quando publicarmos [a espécie] em uma revista científica", afirmou a pesquisadora Cecile Gama, do Iepa, à TV Globo.

A pesquisadora explicou que estudantes e parceiros auxiliaram em boa parte das pesquisas que descobriram a espécie nova, mas que os recursos para auxiliar em trabalhos do tipo ainda são escassos.

"É um trabalho minucioso, que precisa de trabalho de campo e laboratório. É muito custoso", afirmou. A expectativa é de que o estudo ajude no mapeamento de outras espécies do tipo.

"Provavelmente, com o tempo, ela vai ser encontrada em outras coleções, classificada, e essa distribuição vai aumentar", disse a especialista ao canal.