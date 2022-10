Desde terça-feira (4), os usuários do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (Snisb) têm à disposição uma nova plataforma, remodelada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com facilidades de acesso às informações sobre mais de 23 mil barragens no país.

Em nota, a agência reguladora informou que o novo sistema, disponível na página do sistema, permite a consulta a informações como o nível de perigo, a categoria de risco e o Dano Potencial Associado (DPA) a cada barragem, bem como o órgão responsável por fiscalizá-la e todas as atualizações relativas às estruturas.

Na próxima segunda-feira (10), a partir das 14h30, a ANA realizará um webinário de lançamento do portal do novo Snisb. Com a participação de representantes de órgãos de fiscalização, empresários e técnicos, o evento será aberto ao público e poderá ser assistido no canal da agência no Youtube.

Tags:

ANA | Barragem | Geral | Plataforma