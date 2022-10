SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizam na tarde desta quarta-feira (5) nova operação na rua Helvétia, na região conhecida como cracolândia.

A ação mira usuários de drogas que permanecem no local.

Aqueles pegos em flagrante consumindo entorpecentes no momento da chegada dos policiais estão sendo encaminhados para o 77º DP (Santa Cecília).

Um grupo de cerca de 30 mulheres foi o primeiro a ser conduzido para o distrito policial. Cinco delas foram pegas em flagrante consumindo entorpecentes, segundo a Polícia Civil.

Na sequência, foi a vez de um grupo de 30 homens seguirem para a delegacia. Alguns deles foram flagrados consumindo crack.

No distrito, são elaborados termos circunstanciados pelo uso de drogas na rua.

Após serem fichados, os usuários devem ser encaminhados para avaliação no centro de atendimento da prefeitura, onde podem seguir para internação voluntária.

Aqueles que estiverem em condições de extrema vulnerabilidade podem ser encaminhados para a internação involuntária.

Dependentes químicos que estavam no local, mas não consumiam drogas no momento da chegada da polícia, foram revistados e liberados. Após a revista, eles passaram a se concentrar na avenida São João, no lado oposto de onde estavam junto ao fluxo.

Cães da GCM realizam varredura atrás de drogas em meio aos pertences deixados pelos usuários.

Durante a ação, foram encontrados em poder dos dependentes uma arma falsa, um cutelo e diversas facas. Também foram apreendidas máquinas de cartão e uma balança portátil de precisão.