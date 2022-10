SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Rihanna falou pela primeira vez sobre como está se sentindo após ser confirmada como a principal atração do tradicional show do intervalo do Super Bowl.

"Eu estou nervosa, mas animada", afirmou a estrela de 34 anos ao site americano TMZ ao ser abordada enquanto estava deixando uma unidade do mercado Bristol Farms, em Los Angeles.

A paparazzi do portal de notícias que falou com Rihanna a questionou sobre quem poderia ser o convidado especial e citou ASAP Rocky ?que se relaciona com ela.

"Talvez, garota", disse a cantora.

O Super Bowl LVII acontece no dia 12 de fevereiro de 2023, em Arizona.

A confirmação de que Rihanna fará o show do Super Bowl aconteceu no dia 25 de setembro, cerca de quatro anos depois dela ter recusado se apresentar no show do intervalo do Super Bowl LIII ?que terminou com vitória dos Patriots sobre os Rams.

Em 2018, ela negou a oferta da NFL em razão de seu apoio a Colin Kaepernick, quarterback escanteado da liga pelos seus protestos contra a desigualdade racial nos Estados Unidos.