SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luva de Pedreiro segue com uma agenda agitada. Na tarde desta quarta-feira (5), o influenciador participou da gravação do clipe de "Revoada 3", do MC Ryan SP. A produção também contou com a participação de Elisa Sanches, 40, atriz pornô carioca.

"Chega aí, agora vou te apresentar a deusa", disse o MC, apresentando Luva de Pedreiro para Elisa Sanches. "Conhece a minha cidade?", perguntou a moça, que concorreu nas últimas eleições ao cargo de deputada federal pelo Patriotas. "Filé", respondeu Luva.

"Será que o clipe vai ser f*? Luva de Pedreiro, Toguro", disse o MC, em outra publicação nos stories.

Nas imagens divulgadas, Luva faz altinha com o cantor e diz seu típico bordão "receba".

Ele também participa de cenas mais quentes, em que dança com diversas mulheres vestindo a camisa da seleção brasileira e um óculos.

Outros famosos também participaram do clipe, que exibiu alguns carros de luxos. Thiago Ventura e Toguro são algumas celebridades de "Revoada 3".