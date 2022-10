Mais de 45 milhões de brasileiros se conectaram à TV Brasil até o fim do mês de setembro. Com isso, a emissora se consolidou na 5ª posição isolada na audiência*. Entre os programas mais assistidos estão a cobertura, ao vivo, das comemorações do Bicentenário da Independência e programas como Festival de Cinema, que exibe produções cinematográficas de destaque internacional, a telenovela Terra Prometida e documentários como Segredos da Austrália Selvagem e A Floresta Esquecida da Malásia.

Eleições são destaque de outubro

Nesse mês, mais de um 1,3 milhão de pessoas acompanharam a cobertura do primeiro turno das Eleições 2022 pela TV Brasil. Foram quase 6 horas de transmissão durante todo o dia, do pleito à apuração dos votos, o que rendeu ao canal alcance de quase 2.5 pontos de audiência no período. No YouTube, o vídeo publicado ao vivo no canal da TV Brasil já teve 314 mil visualizações.

Os outros veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também participaram desse registro. A Agência Brasil fez uma cobertura especial e contabilizou o maior número de usuários do ano. Quase 2 milhões de usuários geraram mais de 3,4 milhões de visualizações de páginas, acompanhando, em tempo real, a apuração dos votos.

