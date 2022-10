SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 2526 da Mega-Sena foi sorteado na noite desta quarta-feira (5) pela Caixa Econômica Federal, com o valor total de R$ 4.234.172,80 para quem acertasse as seis dezenas do prêmio principal. Mas não houve ganhador e a estimativa de pagamento para sábado (8) é de R$ 8 milhões.

Os números sorteados nesta quarta no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 - 16 - 24 - 38 - 43 - 59.

Segundo a Caixa, 107 pessoas acertaram cinco números e receberão R$ 21.481,79 cada uma. E outras 4.518 marcaram quatro dezenas sorteadas e vão ganhar R$ 726,79 cada.

No último sábado (1º), duas apostas acertaram os seis números do concurso 2525 e dividiram a bolada histórica de R$ 317 milhões.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar o dinheiro. A Caixa informa que, após esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).