SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Termina nesta sexta-feira (7), às 12h, o prazo de inscrição para a Fuvest 2023, vestibular que dá acesso às vagas de graduação da USP (Universidade de São Paulo). O pagamento da taxa de inscrição, no entanto, pode ser realizado pelos candidatos até a próxima segunda-feira (10).

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Fuvest. Na prova deste ano, serão ofertadas 11.147 vagas em 184 cursos, distribuídos em 43 unidades de ensino

Como se inscrever na Fuvest No site, os candidatos precisam preencher um formulário com seus dados pessoais e enviar uma foto de rosto para o reconhecimento facial nos dias de aplicação das provas.

Além disso, é necessário indicar a modalidade de vaga para qual irá concorrer -ampla concorrência, egresso de escola pública ou pretos, pardos e indígenas. É nesse momento que se escolhe a carreira e o curso desejados, sendo que podem ser selecionados até quatro cursos em ordem de preferência.

O interessado também precisa definir a cidade onde realizará o exame e informar se possui alguma necessidade especial para fazer a prova. Caso haja, é preciso apresentar documentos que comprovem essa condição.

A primeira fase, que contempla uma prova de múltipla escolha com 90 questões, será realizada no dia 4 de dezembro deste ano. Os exames da segunda fase estão marcados para os dias 8 e 9 de janeiro de 2023. As provas de habilidades específicas, para os cursos que exigem esse tipo de teste, serão feitas entre os dias 11 e 14 de janeiro.

A lista de aprovados na primeira chamada será divulgada no dia 30 de janeiro.

CALENDÁRIO DA FUVEST 2023

?Inscrições: de 15.ago a 7.out, pelo site www.fuvest.br

?Divulgação dos locais de prova da 1ª fase: 18.nov

?Prova da 1ª fase (Conhecimentos Gerais): 4.dez (domingo)

?Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 16.dez; a divulgação dos locais de prova da segunda fase será no mesmo dia

?Provas da 2ª fase: 8 e 9.jan.2023 (domingo e segunda-feira)

?Provas de habilidades específicas: de 11 a 14.jan, a depender da carreira

?Divulgação da lista dos aprovados: 30.jan (segunda), no site www.fuvest.br.

?Divulgação dos resultados dos "treineiros": 6.fev.2023

LISTA DE LEITURA OBRIGATÓRIA

?"Poemas Escolhidos" ? Gregório de Matos

?"Quincas Borba" ? Machado de Assis

?"Alguma poesia" ? Carlos Drummond de Andrade

?"Angústia" ? Graciliano Ramos

?"Mensagem" ? Fernando Pessoa

?"Terra Sonâmbula" ? Mia Couto

?"Campo Geral" ? Guimarães Rosa

?"Romanceiro da Inconfidência" ? Cecília Meireles

?"Nove Noites" ? Bernardo Carvalho

Veja o cronograma completo e outras informações do vestibular no Manual do Candidato.