SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo gravado por câmera de segurança mostra a ação do homem que matou uma atriz de teatro no Rio de Janeiro, na noite de ontem. A tentativa de assalto fracassou quando ela não freou para a dupla de criminosos, que a abordaram em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. Um deles dispara na direção de Eliane Lorett de Campos, 58, que foi atingida na cabeça.

A ação do assaltante dura cerca de seis segundos. As câmeras de segurança da rua mostram uma mulher mexendo sob o capô de um carro estacionado e entrando em uma das casas. Instantes depois, o carro de Eliane surge e um dos criminosos aponta uma arma. Quando a abordagem falha e ela segue dirigindo, o homem dispara.

Eliane estava na companhia de uma amiga, que ficou ferida pelos estilhaços do vidro, segundo o Corpo de Bombeiros. Os dois assaltantes então fugiram sem levar nada.

Após ser atingida, a professora aposentada ainda percorreu alguns metros com o carro, mas bateu contra um poste. Moradores chamaram o Corpo de Bombeiros, que levou Eliane Lorett para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Segundo a Secretaria de Saúde do estado do RJ, ela morreu antes mesmo de passar por cirurgia.

Eliane, que também é professora aposentada, retornava para casa depois de participar de uma peça teatral, quando foi abordada por volta das 21h50.A Polícia Civil informou que vai analisar as imagens de câmeras de segurança para tentar identificar a dupla flagrada na tentativa de assalto.

ATRIZ DE TEATRO

Em agosto deste ano, a atriz esteve em cartaz no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, com a peça "Antes do Fim do Mundo".No ano passado, Eliane também atuou na obra "Abajur Lilás", do escritor Plínio Marcos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.