SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um gato de 47,83 centímetros entrou para a história como o felino doméstico vivo mais alto do mundo, segundo o Livro dos Recordes Guinness. Fenrir é da raça Savannah e mora com o médico William John Powers, em Farmington Hills, Michigan, nos Estados Unidos. O título dele foi confirmado na sexta-feira passada (30), após análises de uma medida realizada no dia 29 de janeiro de 2021.

Fenrir tem apenas 2 anos e 10 meses e conquistou o título de gato mais alto do mundo após a morte do seu irmão, Arcturus, que media 48,4 centímetros.

"Arcturus morreu em um trágico incêndio em casa cinco anos atrás, pouco depois de obter o título, e seus pais, Dream e Myst, não conseguiram ter mais gatinhos depois disso, até aproximadamente dois anos depois, quando Myst inesperadamente engravidou de novo", disse Powers ao Guinness.

Foi então que nasceu Fenrir e Corvus. Os dois foram adotados pelo médico, que já cuidou de vários felinos ao longo dos anos."Eu mantive um gráfico de crescimento de ambos os gatos, e Fen estava sempre muito próximo de Arc durante toda a sua infância", relata Powers.

Atualmente, Fenrir "trabalha" como gato de terapia para pacientes com HIV. "Ele perambula pelo escritório recebendo animais de estimação das pessoas, cochilando nas mesas da sala de exames e implorando por guloseimas", afirma o tutor, que classificou o bichano como um "bobo adorável".

A raça Savannah resulta de um cruzamento entre um gato doméstico e um Serval, um gato africano selvagem de tamanho médio e orelhas grandes. Fenrir é de uma prole de segunda geração. O avô dele, chamado Kongo, era um Serval.