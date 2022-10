SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma médica de 26 anos morreu em um acidente de trânsito no Distrito Federal. Karen Padilha trabalhava na prefeitura de Novo Gama e dirigia um carro atingido por um caminhão na tarde desta quinta-feira (6).

Segundo a ocorrência do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o carro no qual a médica estava seguia no sentido oposto ao do caminhão e foi atingido "de lado" pelo veículo de grande porte no km 3 da DF-290.

Ainda de acordo com a corporação, uma chuva intensa foi registrada no momento do acidente, mas o motivo que fez a vítima sair da pista não foi identificado até o momento.

O caminhão que atingiu o carro de Karen era dirigido por uma mulher de 51 anos, que não ficou ferida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para tirar a médica das ferragens, mas constatou a morte da vítima ainda no local do acidente.

Karen trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas de Novo Gama. Nas redes sociais, a prefeitura do município publicou uma nota de pesar lamentando o ocorrido."Desejamos forças a família e amigos", afirmou a publicação.

Amigos e colegas de Karen também prestaram homenagens. "Estamos consternados com tamanha perda, era mais que uma colega de trabalho, uma amiga", afirmou uma mulher."Com coração dilacerado, comunico o falecimento de minha filha Karen Padilha, ocorrido hoje. Que Deus nos acalente neste momento de profunda tristeza", afirmou o pai da jovem, o médico Dener Padilha, em publicação nas redes sociais.

"Karen, nos falamos ontem. Você estava toda feliz e pedindo ajuda para decorar o seu apartamento. Não consigo acreditar", afirmou uma amiga.

Karen, natural de Mato Grosso, também era cantora e tinha dois CDs com músicas gospel. "Quero adorar o meu salvador e pedir 'leva-me além, senhor', pois quero estar preparado para sua volta", afirmou a médica ao anunciar um dos seus álbuns.