RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de matar a atriz Eliane Lorett de Campos, 58. Ela foi baleada durante uma tentativa de assalto em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira (5).

O adolescente de 15 anos é apontado pela polícia como o responsável pelo tiro que matou a vítima. Já Ely Luiz da Silva, 20, é o segundo suspeito que aparece nas imagens do crime.

Os dois foram localizados na noite desta quinta (6) e levados para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que está à frente das investigações, na manhã desta sexta (7). A arma usada no crime foi um revólver calibre 38, mas ainda não foi encontrada.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a dupla tenta roubar o carro da vítima na rua Costa Filho, pouco depois das 21h40. As imagens mostraram que Eliane não parou diante da abordagem, e o adolescente atirou acertando a cabeça da vítima. Toda a ação durou menos de dez segundos.

O atirador e o comparsa saíram correndo logo em seguida, sem levar nada. Na gravação, ainda é possível ver que, após os disparos, o carro da vítima seguiu alguns metros até bater em um poste.

A atriz voltava de um ensaio no Teatro Armando Gonzaga, na mesma região. Ela estava com uma amiga no banco do carona que não se feriu.

Eliane chegou a ser levada para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo da atriz foi enterrado nesta sexta (7) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio. Ela deixa dois filhos e um neto.